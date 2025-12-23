Detienen a joven cubano por presunto robo en tienda de Cuautlancingo

La Policía Municipal de Cuautlancingo detuvo a un joven de 20 años identificado como Félix N., señalado de cometer un robo en una tienda de conveniencia dentro del municipio.

Durante el procedimiento, los elementos policiales se percataron de que el detenido es de nacionalidad cubana y habría ingresado al país de manera irregular.

Tras la aprehensión, las autoridades municipales dieron aviso a las instancias correspondientes. En coordinación con la representación de Migración en el estado de Puebla, se iniciará el proceso legal necesario, el cual podría derivar en la deportación del joven, conforme a la legislación aplicable.

El municipio de Cuautlancingo ha documentado en ocasiones anteriores casos de personas extranjeras en situación migratoria irregular involucradas en hechos delictivos, incluyendo ciudadanos de diversas nacionalidades. Las autoridades locales reiteran la coordinación con las instancias federales para atender estos casos dentro del marco de la ley.

