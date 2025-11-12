Alistan operativo por El Buen Fin 2025 en Puebla y zona metropolitana

En una mesa de trabajo interinstitucional, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y secretarios de Seguridad Pública de los municipios de Puebla, Amozoc, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Coronango y Cuautlancingo afinaron detalles de coordinación previo al operativo en el marco de El Buen Fin.

Mediante trabajo conjunto, se establecieron puntos de atención prioritaria como plazas, centros comerciales, bancos y zonas de mayor afluencia, para intensificar los patrullajes y supervisiones.

Se acordó robustecer los esfuerzos de videovigilancia y la distribución estratégica de patrullas y policías, con el objetivo de mantener presencia preventiva en toda la zona metropolitana durante este periodo de intensa actividad comercial.

