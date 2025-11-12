IBERO Puebla crea dispositivo para prevenir sarcopenia en adultos mayores

Conscientes del reto que representa el envejecimiento saludable en México, un grupo de talentos IBERO Puebla de la Licenciatura en Diseño Industrial desarrolló MOVA, un dispositivo diseñado para fortalecer las extremidades inferiores de las personas adultas mayores y prevenir el avance de la sarcopenia, condición que provoca la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular.

En todo el mundo, la sarcopenia afecta alrededor del 6 al 38% de los adultos mayores, lo que puede comprometer su movilidad y autonomía. Además, en México habitan 6.4 millones de personas de 65 años o más, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que iniciativas como MOVA buscan atender una necesidad creciente en la población.

El proyecto, creado por Leilani Peláez Cortés, Ana Fernanda González Aburto, Miranda Mendoza Salgado y Ximena Rojas Pérez, propone una solución integral que combina cuatro ejercicios funcionales con un espacio de relajación para estimular la movilidad, evitar la atrofia y reducir tensiones. Su estructura incluye un rodillo texturizado, una liga de resistencia, un área para pelota de entrenamiento funcional y una zona de relajación.

Con materiales como HDPE, silicón, TPU y aluminio, además de barandales ajustables, el diseño de MOVA es modular, seguro y sustentable, lo que permite adaptar los ejercicios, incrementar la resistencia y facilitar el reciclaje de sus piezas al final de su vida útil. De esta forma, ya no solo es un producto indispensable para las y los adultos mayores, sino que también tiene otros usos que lo hacen un diseño sustentable y pertinente para la sociedad.

Más allá del ejercicio, MOVA impulsa la autonomía, el cuidado de la salud y el fortalecimiento de la autoestima, al ofrecer una herramienta accesible que devuelve al usuario la fuerza y confianza en sí mismo. Este proyecto refleja la apuesta de la IBERO Puebla por formar profesionales del diseño comprometidos con la innovación, la dignidad humana y la transformación social.

Te recomendamos: