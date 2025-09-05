Cierran temporalmente acceso al Aeropuerto de Puebla por socavón

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado informó que se ha cerrado de manera temporal el paso superior vehicular que conecta con el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo.

El cierre se debe a un socavón que presenta la estructura en la rampa de acceso, a la altura del kilómetro 0+200 y las vías ferroviarias. El desperfecto mide 3 metros de ancho, 8 metros de largo y 5 metros de profundidad, provocado por el desprendimiento de las tabletas laterales que sostienen la estructura.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, se restringe el tránsito por este acceso, por lo que el único camino habilitado para llegar al aeropuerto y a la zona es por la carretera federal México-Puebla.

Te puede interesar: Socavón en bulevar Aeropuerto tiene profundidad de 10 metros

La Secretaría de Infraestructura exhorta a automovilistas y transportistas a evitar la zona afectada, conducir con precaución y prever tiempos adicionales para su llegada o salida del aeropuerto.

Las autoridades trabajan en la supervisión y atención del daño para restaurar lo antes posible la vialidad afectada.

#Reportaje 😲 ¡Tremendo! Lo que aparentaba en un inicio ser un pequeño hoyo evolucionó hasta convertirse en un socavón de aproximadamente 10 metros de profundidad y 5 metros de diámetro… que ya causó daños a al menos dos vehículos que transitaban por el bulevar Aeropuerto.… pic.twitter.com/i9M7qMdKqM — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 5, 2025

Te recomendamos: