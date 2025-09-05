Solo dos víctimas han recibido compensación tras choque en Vía Atlixcáyotl: FGE

La Coordinadora General de Mecanismos Alternos para la Resolución de Controversias de la Fiscalía General del Estado (FGE), Kristel Jiménez Arzola, informó que tras la liberación de Fernando N., responsable del choque ocurrido en Vía Atlixcáyotl que dejó una persona fallecida, un herido grave y múltiples daños materiales, sólo dos víctimas han recibido compensación económica.

El primer acuerdo se concretó el 20 de agosto, cuando una de las víctimas recibió 95 mil pesos por los daños a su vehículo, mientras que un segundo afectado fue indemnizado con 125 mil pesos días después.

De las siete personas afectadas en total, restan cinco por resolver su situación mediante mecanismos alternos o procedimientos judiciales.

Entre ellos, figuran la viuda del fallecido y el hombre que resultó gravemente herido, quienes enfrentan circunstancias particulares que dificultan avanzar en las negociaciones.

