Denuncian presunto abuso sexual en iglesia de Tehuacán

Una mujer originaria de Tehuacán denunció públicamente que un hombre de 33 años, presunto líder espiritual de la iglesia “Alcanzando el Éxito” y responsable de la agrupación “Impacto Juvenil 2.0”, abusó sexualmente de su hija en repetidas ocasiones y la dejó embarazada.

La madre de la víctima señaló que el hombre enviaba constantes mensajes de índole sexual a su hija y la convenció de pasar más tiempo en la iglesia bajo el pretexto de “ayudar a la congregación”, con la intención de corromperla.

Posteriormente, la madre notó cambios físicos y de actitud en la joven, por lo que la llevó al médico, donde se confirmó su embarazo. Al hablar con ella, la joven confesó que el presunto líder espiritual abusó de ella en múltiples ocasiones y que el hijo que espera es suyo.

La madre exige justicia y alerta a la ciudadanía sobre el actuar de los miembros de la congregación para que protejan a sus hijos y estén atentos.

Editor: César A. García

