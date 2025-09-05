Accidente en Audi-Cuapiaxtla deja dos personas fallecidas

Un fuerte accidente registrado en la autopista Audi-Cuapiaxtla, a la altura de San José Chiapa, dejó hasta el momento dos personas fallecidas y daños materiales, lo que generó una movilización policial significativa en la zona.
Aunque aún no se ha determinado la mecánica exacta del siniestro, testigos informaron que dos personas quedaron prensadas dentro de la unidad y ya fueron confirmadas sin vida. Personal de rescate trabaja para liberarlas.
En el lugar laboraron elementos de Protección Civil de San José Chiapa y la Guardia Nacional, quienes mantienen acordonada la zona.
Aunque no ha sido confirmado oficialmente, se presume que la lluvia registrada en la zona esta tarde pudo haber sido un factor determinante en el accidente.
