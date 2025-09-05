SMDIF Puebla realiza comida con causa para niños con síndrome de Down

Con la presencia de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Cecilia Arellano, y del presidente municipal, Pepe Chedraui, se llevó a cabo la comida con causa organizada por la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib. El encuentro, realizado en el Palacio Municipal, reunió a autoridades, sociedad civil y empresarios en torno al lema “El verdadero sabor está en compartir”, ofreciendo a las y los asistentes un tradicional Chile en Nogada de diferentes restaurantes poblanos.

“A mi amiga Ceci Arellano, gracias por acompañarme siempre y por todo tu apoyo. También muchas gracias al Gobierno del Estado que donó el terreno donde edificaremos esta escuela en beneficio de todos los niños de nuestra ciudad”, agradeció MarieElise Budib.

En su mensaje, la presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Cecilia Arellano, expresó su apoyo a esta causa de su amiga del municipio de Puebla, MariElise Budib, al precisar que este tipo de iniciativas siempre son en beneficio de las familias poblanas.

“Te felicito, MariElise, que seas una persona tan sensible en este tema; esto nos compete a nosotras, que estamos para apoyar a las familias poblanas y a quienes más lo necesitan. Quiero reiterarte el apoyo mío y el de mi esposo, Alejandro Armenta, que siempre contarás con nuestro apoyo para este tipo de causas que siempre ayudan a las familias poblanas”, reiteró.

Por su parte, la presidenta del patronato, MariElise Budib, subrayó que la escuela será un espacio digno donde los niños tendrán acceso a educación y cuidados especializados, mientras que las familias contarán con apoyo y esperanza para construir un mejor futuro. Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno Estatal, que donó el terreno donde se edificará la escuela.

“Nuestra escuela será un lugar digno y lleno de empatía, donde los niños sean respetados, apoyados y motivados a desarrollar todo su potencial. Y no solo ellos, también queremos brindar esperanza y acompañamiento a las familias, que cada día luchan y sueñan por un futuro mejor para sus hijos, y nada de esto sería posible sin ustedes, gracias a quienes han estado desde el inicio, y muchas gracias también a los que hoy deciden sumarse”, afirmó MariElise Budib.

En su mensaje, compartió la motivación que la llevó a impulsar este proyecto, ya que su trabajo diario y convivencia con las usuarias y los usuarios del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral la hizo percatarse de cómo los niños con síndrome de Down pueden desarrollar habilidades que les permiten ser autosuficientes cuando reciben una atención adecuada.

“En mi día a día en el DIF Municipal, yo tengo la oportunidad de encontrarme con la generosidad de los poblanos. Me conmueve ver cómo tantas personas y empresas dedican su tiempo, recursos y esfuerzo para apoyar a quienes más lo necesitan, y gracias a esa solidaridad, este año hemos llegado a muchas familias que estaban muy necesitadas. Gracias por ser parte de este esfuerzo y por demostrar que los poblanos tenemos un corazón enorme. Gracias por creer, por confiar y por sumarse”, afirmó.

Por su parte, el presidente municipal, Pepe Chedraui, agradeció la presencia de todas las personas que se sumaron a esta causa y al gobierno estatal, con el apoyo de la presidenta del patronato del SEDIF, Cecilia Arellano, así como al gobernador, Alejandro Armenta.

En este evento con causa reconocieron la suma de esfuerzos entre sociedad y sector privado, demostrando que la solidaridad de los poblanos es capaz de transformar realidades.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Municipal, reafirma su compromiso de trabajar por quienes más lo necesitan, sumando voluntades para cambiar vidas y transformar a la ciudad desde la empatía y la unión.

Te recomendamos: