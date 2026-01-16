Habrá cero tolerancia al transporte ilegal a partir del 1 de febrero

La secretaria de Movilidad y Transporte del gobierno estatal, Silvia Tanús Osorio informó la puesta a disposición de casi 200 unidades piratas, advirtiendo que a partir del 1 de febrero de 2026 iniciará una etapa de cero tolerancia a la ilegalidad.

Al comparecer ante la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso de Puebla, la funcionaria reveló que durante 2025 se intensificaron los operativos para erradicar el transporte pirata, especialmente los taxis colectivos:

Como parte de los resultados, precisó que 195 unidades pirata fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado ( FGE ).

fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado ( ). Apuntó que, entre las irregularidades, se detectaron vehículos con placas sobrepuestas y matrículas “hechizas”.

Por lo anterior, se aplicaron mil 496 infracciones por mal servicio y falta de permisos; además, la recaudación por multas pasó de 1 millón de pesos en 2024 a 14 millones de pesos en 2025.

Tanús Osorio resaltó que, tras 12 años de abandono en la supervisión física y mecánica, la dependencia ejecutó el programa de revista vehicular con los siguientes resultados: •⁠ ⁠Unidades revisadas: 21 mil 780.

•⁠ ⁠Unidades aprobadas: 16 mil 548 (un 24% de la flota inspeccionada no cumplió con las condiciones mínimas).

Advirtió que, a partir del 1 de febrero, todas las unidades que no aprobaron o no asistieron a la revista serán retiradas de circulación y se iniciará el proceso de cancelación de concesiones.

Además, la secretaría identificó las rutas que acumulan el mayor número de reportes por parte de los usuarios:

Entre estas se encuentran: 76, 10, 19, 55, 12A, Azteca, Coordinados San Jerónimo, Enlace 2000 y la Ruta 4.

A la par, Silvia Tanús destacó que la regulación de grúas permitió atender 248 quejas ciudadanas, lo que evitó cobros excesivos e injustos que sumaban cerca de 5 millones de pesos.

Editor: Renato León

