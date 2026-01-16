Inicia investigación de posible feminicidio en Huauchinango

El hallazgo de un cadáver femenino fue motivo de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, debido a que la víctima presentaba múltiples huellas de violencia en Huauchinango.

Este cuerpo fue encontrado en la comunidad de Xopanapa, donde ciudadanos encontraron el cuerpo inerte en medio de un terreno baldío a pie de un camino rural.

Sobre la víctima solo se sabe que tenía aproximadamente 25 años de edad y vestía pijama al momento de ser encontrada, por lo que no existía ningún tipo de documento o artículo personal que fuera mayor referencia sobre su origen o identidad.

El cuerpo fue trasladado a un anfiteatro y hasta ahora el caso se mantiene bajo investigaciones como un posible feminicidio, mientras que este cadáver ha sido sometido a pruebas forenses para identificar a la víctima.

