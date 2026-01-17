SECIHTI destaca proyectos de semiconductores y electromovilidad

Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Celina Peña Guzmán, destacó la consolidación de proyectos estratégicos, como el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari y el Centro de Diseño Olinia para la electromovilidad.

Ante las y los integrantes de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, también detalló los resultados obtenidos en materia de gobierno digital y simplificación administrativa, con la gestión de más de 708 mil citas en línea y la operación de la Ventanilla Digital, que integra 640 trámites.

La funcionaria expuso que las acciones impulsadas desde la Secretaría tienen la finalidad de avanzar hacia la soberanía tecnológica; además, se ha conducido con la visión de transitar de un modelo que solo consume tecnología a uno que la crea, la desarrolla y la aplica con un sentido de inclusión, justicia social y riqueza comunitaria.

En su participación, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, de la representación del Partido Movimiento Ciudadano, preguntó a la secretaria sobre el alcance real de Olinia en términos de infraestructura, formación de talento, vinculación con el sector productivo e impacto económico para Puebla; además, los beneficios de la empresa Yancuilotl y la transferencia de conocimientos en beneficio de comunidades y sectores excluidos.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar preguntó a la secretaria sobre las solicitudes de trámites que se realizaron en línea en 2025, cuántas personas cuentan con identidad digital en Puebla, qué criterios se usan para implementar inteligencia artificial y cómo se evalúa su impacto.

En representación del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, el diputado Elías Lozada Ortega planteó cuestionamientos relacionados con cómo se atiende la brecha digital, qué alcance tuvo la olimpiada de matemáticas y cómo se prevé su continuidad.

Por parte del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Celia Bonaga Ruiz preguntó sobre los viajes al extranjero, en qué se ha utilizado parte de los recursos del gasto funcional y los indicadores de resultados específicos para demostrar que los proyectos reducen la desigualdad.

La diputada Xel Arianna Hernández García, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, cuestionó a la secretaria sobre cómo se vincula la estrategia estatal de la dependencia con la educativa, los mecanismos para medir el impacto en vocaciones científicas y tecnológicas y la creación de nodos de transferencia científica.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez planteó temas relacionados con las acciones implementadas para que los proyectos tengan impacto social real en comunidades originarias y de qué manera contribuyen los programas a reducir la brecha de género.

Finalmente, la diputada Elisa Limón Balderrábano, del Grupo Legislativo del Partido Morena, preguntó a la funcionaria sobre los proyectos para llegar a más pueblos originarios y dónde es esencial e imperativo atenderlos.

Te recomendamos: