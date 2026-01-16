Secretaría de las Mujeres atendió a más de 172 mil poblanas

Ante las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, compareció ante el órgano colegiado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado, donde destacó la atención integral y gratuita a más de 172 mil poblanas, a través del programa Abogadas de las Mujeres y de la línea telefónica 079.

La secretaria informó que, durante 2025, la dependencia a su cargo fortaleció la protección, atención y acompañamiento de las poblanas, mediante la implementación del programa Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), la operación de los Centros LIBRE y el modelo estatal de atención Casas Carmen Serdán, orientados a salvaguardar los derechos y la autonomía, así como a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

Lira Navarro subrayó que Puebla se consolidó como el primer estado en conformar una red de más de 13 mil Tejedoras de la Patria, integrada por lideresas comunitarias que fortalecen la construcción de comunidades más justas e igualitarias. También destacó la distribución de más de 120 mil Cartillas de Derechos de las Mujeres en territorio.

Durante su exposición, la secretaria puntualizó que, para garantizar el acceso a la justicia, el programa Abogadas de las Mujeres brindó asesoría jurídica gratuita en más de 600 casos legales. De igual manera, la Secretaría fortaleció el modelo de atención a través del Centro Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, el Centro de Empoderamiento Infantil, la línea TelMujer 911 y la atención digital, con un total de 12 mil 323 servicios otorgados a siete mil 73 ciudadanas, lo que permitió atender de forma inmediata y especializada situaciones de riesgo y violencia.

Durante los cuestionamientos de las diputadas integrantes de la Comisión, a nombre del Partido Movimiento Ciudadano, la legisladora Fedrha Isabel Suriano Corrales preguntó sobre el cumplimiento de medidas obligatorias de los municipios con Alerta de Género; las acciones de la dependencia para la atención de víctimas en municipios con alta incidencia de violencia; el número de funcionarios sancionados en 2025 por revictimizar, minimizar o maltratar a las mujeres en ventanillas gubernamentales; así como las dependencias con mayor número de quejas por maltrato a mujeres.

Por parte del Partido Fuerza por México, la diputada Modesta Delgado Juárez cuestionó a la secretaria sobre las acciones que lleva a cabo la dependencia para atender, de manera integral, a las mujeres rurales.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, a nombre del Partido Nueva Alianza, solicitó información sobre las medidas implementadas para reducir las brechas de desigualdad en regiones de alta marginación; las acciones para garantizar que niñas y niños, desde la primera infancia, reciban formación en materia de derechos humanos; y cómo las Casas Carmen Serdán contribuyen a reducir los índices de violencia en la entidad.

Por su parte, la legisladora Celia Bonaga Ruiz, del Partido Acción Nacional, preguntó sobre los mecanismos de supervisión, control y auditoría interna para garantizar que los recursos federales destinados a refugios se ejerzan adecuadamente. Asimismo, en materia de trata de personas, cuestionó sobre las acciones realizadas para su desarticulación efectiva, así como las medidas para garantizar condiciones laborales dignas y coherentes con la política de derechos humanos y de igualdad que promueve la propia Secretaría, a través del programa Seguras en Línea.

A nombre del Partido del Trabajo, la diputada Xel Arianna Hernández García solicitó detalles sobre las acciones implementadas para reducir la violencia de género; la implementación de mecanismos para cerrar la brecha salarial y fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales e indígenas; y cómo se asegura que la perspectiva de género se aplique de manera efectiva en todas las dependencias y municipios.

La diputada Kathya Sánchez Rodríguez, en representación del Partido Verde Ecologista de México, preguntó sobre las medidas implementadas por la Secretaría de las Mujeres para prevenir, contrarrestar y contener la violencia digital y el discurso de odio, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Mientras que la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, a nombre del Partido Movimiento Regeneración Nacional, solicitó información sobre las medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia, una atención libre de discriminación y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género, de pueblos originarios y de mujeres con discapacidad.

