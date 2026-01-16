Trump amenaza con aranceles a países que rechacen anexión de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que analiza imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su intención de anexar a Groenlandia, al considerar que es “necesaria para la seguridad nacional estadounidense”.

Durante un evento sobre atención médica en la Casa Blanca, el mandatario señaló que podría recurrir a sanciones comerciales contra quienes no respalden su postura, al insistir en la relevancia estratégica del territorio ártico.

La propuesta ha generado rechazo entre países europeos, que advierten un posible deterioro de los vínculos transatlánticos. En respuesta, algunas naciones han comenzado a desplegar tropas en el territorio semiautónomo.

Esta semana, representantes de Groenlandia y del gobierno de Dinamarca sostuvieron reuniones en la Casa Blanca, las cuales concluyeron sin avances concretos sobre los planes planteados por el presidente estadounidense.

Trump ha utilizado de manera recurrente la amenaza de aranceles como herramienta de presión en su política exterior. Días atrás, advirtió sobre la imposición de tarifas del 25% a países que mantengan relaciones comerciales con Irán.

La posibilidad de imponer aranceles a países específicos podría enfrentar límites legales a corto plazo, ante un fallo pendiente de la Corte Suprema de EU. Aun así, el mandatario mantiene diversas vías para endurecer su política comercial.

