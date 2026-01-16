Catean inmuebles en la 46 Poniente tras denuncia por robo de vehículo

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) encabezó un operativo interinstitucional en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), mediante el cual se cumplimentaron órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la zona conocida como “La 46 Poniente”, en la ciudad de Puebla.

La acción operativa se derivó de una denuncia por el robo de un vehículo, lo que permitió a la Fiscalía del Estado desplegar estrategias de investigación integral y trabajo de campo orientadas al análisis de información e identificación de posibles puntos de resguardo y almacenamiento de unidades y autopartes de procedencia ilícita.

Como resultado de estas indagatorias, se lograron ubicar dos inmuebles presuntamente utilizados para actividades delictivas, por lo que se solicitaron y obtuvieron las órdenes de cateo correspondientes por parte de la autoridad judicial.

Durante el desarrollo de las diligencias ministeriales, se logró la localización y aseguramiento de un vehículo, considerado indicio primordial de la investigación, así como placas de circulación, diversas autopartes, sustancia con características similares a las de narcótico y un arma de fuego, los cuales fueron debidamente asegurados.

Los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes a fin de determinar responsabilidades y fortalecer las líneas de investigación en torno a delitos patrimoniales.

