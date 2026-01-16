Decomisan objetos punzocortantes, celulares y droga en penales de Puebla

Como parte de los esfuerzos para consolidar un sistema penitenciario ordenado y seguro, autoridades de los tres órdenes de gobierno efectuaron operativos de revisión al interior de los penales de Puebla, Huejotzingo y Huauchinango.

Al interior del centro penitenciario de Puebla se aseguraron 90 objetos punzocortantes, 10 bocinas, siete teléfonos, cuatro chips, ventiladores, posible heroína, recipientes para su consumo y una gramera.

En el penal de Huejotzingo, fueron localizados 11 envoltorios con posible marihuana y cristal, 10 recipientes para el consumo de droga, nueve objetos punzocortantes, cuatro teléfonos celulares, una tarjeta SIM, accesorios telefónicos y bocinas.

Además, en Huauchinango, las autoridades penitenciarias decomisaron 27 objetos punzocortantes, 18 envoltorios con aparente marihuana, dos celulares, entre otros artículos prohibidos.

Durante estas intervenciones, policías custodios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contaron con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refrenda el compromiso de implementar supervisiones de manera permanente, a fin de mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios.

