Niñas y niños de Zacatlán participan en Circuito de Día de Reyes

Para fomentar el desarrollo motriz y emocional, fortalecer vínculos afectivos y una sana convivencia, las y los niños de Zacatlán participaron en el Circuito de Día de Reyes organizado por el gobierno de Bety Sánchez.

Este circuito se realizó en la Unidad Deportiva Bicentenario, donde padres de familia y docentes acompañaron a las y los pequeños, participando de los 3 a los 12 años.

Aquí las y los menores, a través de pruebas físicas, desarrollan habilidades de coordinación corporal, activación física, destreza, entre otras.

Participaron alumnos de las siguientes escuelas:

Primaria Profesor Moisés Gil Galicia de Cuautilulco.

Primaria Cuauhtémoc de Cuautilulco.

Jardín de niños Niñez Mexicana de Cuautilulco.

Primaria Felipe Berrizabal de Tlaltempa.

Primaria Adolfo Ruiz Cortines.

Con estas acciones, el gobierno de Bety Sánchez refrenda su compromiso con las niñas y niños del municipio, con el deporte y el bienestar emocional.

