Entregan mil 500 chamarras a adultos mayores en San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, presidido por la Mtra. Lupita Fernández, realizó la entrega de chamarras a personas adultas mayores como parte del programa Abrigando Cholula.

Teniendo como sede la Plaza de la Concordia, mil 500 adultos mayores acudieron para registrarse y recibir una prenda abrigadora. Durante el evento, la presidenta municipal destacó que San Pedro Cholula cuenta hoy con un gobierno que trabaja para atender a quienes por años fueron relegados.

Tonantzin Fernández subrayó que los recursos públicos se administran con responsabilidad y se traducen en bienestar para la ciudadanía, a través de obras, servicios públicos y programas sociales que impactan directamente en la calidad de vida de la población, especialmente en temporadas como la actual, donde el frío representa un riesgo para la salud.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Lupita Fernández, aseguró que el organismo trabaja de manera permanente para hacer llegar los programas sociales a todos los rincones del municipio.

Finalmente, la presidenta municipal y la titular del DIF, acompañadas por regidoras, regidores y funcionarios municipales, realizaron la entrega directa de las mil 500 chamarras a las y los beneficiarios, quienes agradecieron el apoyo y reconocieron la calidad de las prendas recibidas.

Asimismo, se informó que el programa Abrigando Cholula continuará en los próximos días con visitas a las juntas auxiliares del municipio, con el objetivo de ampliar el alcance de este apoyo y garantizar que llegue a más personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso de un gobierno cercano y de puertas abiertas.

