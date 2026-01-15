Bety Sánchez arranca obra de rehabilitación del camino a Tlatempa

Tras 19 años sin intervención, la administración municipal de Zacatlán dio inicio a la primera etapa de rehabilitación del camino a Tlatempa, con el banderazo de arranque de obra encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez.

Con el inicio de la rehabilitación con concreto asfáltico, el gobierno de Bety Sánchez impulsa acciones que fortalecen la movilidad y la conectividad en beneficio de 2 mil 952 personas de Tlatempa y comunidades vecinas.

La obra considera afinado y nivelación de terracerías, obras inducidas, pavimentación, señalamiento vertical y horizontal, así como obras complementarias, con una inversión superior a los 3 millones de pesos. Como parte del proyecto, la piedra del antiguo camino, ubicada frente al rancho Oropeza, será reintegrada a la obra, rescatando un elemento histórico e integrándolo al nuevo desarrollo vial.

De manera específica, los trabajos incluyen la rehabilitación de 320 metros lineales de carpeta asfáltica, la sustitución de un cárcamo de pozo de visita, señalización vertical y horizontal del tramo carretero, la construcción de 5 topes, así como la fabricación de guarniciones y 702 m² de banquetas.

Vecinas y vecinos agradecieron esta obra largamente esperada, que mejora el servicio de transporte público y el tránsito seguro de peatones. Al arranque asistieron Miguel Escamilla, Secretario General del Ayuntamiento; Martha Escobedo, Directora de Infraestructura; Juan Manuel López, Director de Planeación, así como autoridades educativas y auxiliares.

Te recomendamos: