Bety Sánchez entrega apoyos de seguridad en Xiuhtec y Bosques de Zacatlán

Para contribuir al bienestar y tranquilidad de las familias de Zacatlán, y en un ejercicio de corresponsabilidad, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, entregó apoyos para la seguridad de los vecinos del fraccionamiento Xiuhtec y de la Unidad Habitacional de Bosques de Zacatlán.

La alcaldesa de Zacatlán realizó una gira de trabajo para llevar la magia de los Reyes Magos a niñas y niños de El Manzanal, San Pedro Atmatla, la unidad habitacional de Xiuhtec, así como Bosques de Zacatlán.

En su mensaje, Bety Sánchez pidió a las niñas y niños que siempre obedezcan a sus papás, estudien mucho, hagan la tarea y, sobre todo, que nunca pierdan las ganas de jugar.

Además, aprovechó su visita a las unidades habitacionales para entregar apoyos para la seguridad de las vecinas y los vecinos. Tanto en el Xiuhtec como en Bosques, agradeció que los habitantes estén organizados, porque solo así, con corresponsabilidad, se puede avanzar.

Dijo que siempre podrán contar con su gobierno, para que las familias tengan bienestar, además de una mejor calidad de vida, por lo que está segura de que estos apoyos serán de mucha ayuda al generar un impacto social positivo.

