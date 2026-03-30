Hallan cuerpo de mujer en inmediaciones de panteón en San Aparicio

Por:
Jesus Zavala
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Fue localizada sin vida a una mujer con signos de violencia. / Foto: Es Imagen

El cuerpo sin vida de una mujer, con visibles huellas de violencia, fue localizado al interior de un refrigerador abandonado en la colonia San Sebastián de Aparicio, en la ciudad de Puebla.

El hallazgo ocurrió el 29 de marzo, a un costado del panteón de San Aparicio, donde vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse del objeto sospechoso.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y dieron intervención a la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos; posteriormente, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro en calidad de desconocido, mientras continúan las indagatorias. Este hecho sería el feminicidio número 15 en Puebla en lo que va de 2026.

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