Localizan con vida a profesor de la IBERO Puebla en Juárez, NL

El profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, docente de la IBERO Puebla y de origen colombiano, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia del estado la tarde de este viernes.

De acuerdo con la autoridad, el hallazgo se logró gracias a un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad estatales y federales, activado desde el viernes 16 de enero en la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

En un comunicado, la Fiscalía de Nuevo León confirmó que Escobar Barrios fue encontrado con vida, sin ofrecer por el momento mayores detalles sobre las condiciones en las que fue localizado ni sobre las circunstancias de su desaparición.

Por su parte, la IBERO Puebla celebró la localización del académico y agradeció el respaldo de la sociedad, al tiempo que informó que se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones para ampliar la información conforme avancen las indagatorias.

De acuerdo con la universidad, Leonardo Ariel Escobar Barrios fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero en el municipio de Apodaca, Nuevo León, tras haber sido detenido el 31 de diciembre de 2025 por autoridades locales o federales en el Aeropuerto de Monterrey.

Las autoridades no han precisado si el docente fue presentado ante alguna instancia ministerial ni las razones de su detención previa, información que se espera sea esclarecida en las próximas horas.