Pavel Gaspar visita municipios para fortalecer vínculo con la Mixteca poblana

Para fortalecer el vínculo con habitantes de la Mixteca poblana, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, visitó los municipios de Santa Catarina Tlaltempan y Huatlatlauca, donde convivió con las y los ciudadanos.

En el primer encuentro, Pavel Gaspar acudió a Santa Catarina Tlaltempan, ahí entregó 300 aguinaldos a menores y adultos, además de pasar un momento agradable con las personas.

En el marco de su gira por la Mixteca, el diputado también visitó el municipio de Huatlatlauca, donde fue recibido con los brazos abiertos por la comunidad. Durante su estancia, el legislador entregó 400 aguinaldos y se tomó el tiempo para convivir con los habitantes.

La visita de Pavel Gaspar a Huatlatlauca fue una oportunidad para escuchar las necesidades y demandas de la población. En este sentido, el legislador refrendó su compromiso de trabajar en beneficio de la ciudadanía, así como impulsar el bienestar y el desarrollo de la región.

