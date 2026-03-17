Estudiantes de la Anáhuac Puebla brillan en Cena Maridaje Le Cordon Bleu

La Universidad Anáhuac Puebla, a través de su Escuela de Turismo y Gastronomía, celebró una nueva edición de la Cena Maridaje Le Cordon Bleu Puebla, una experiencia gastronómica que permitió a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos en un escenario profesional real, demostrando técnica, creatividad y capacidad de trabajo en equipo.

La velada, inspirada en la influencia gastronómica francesa durante el Porfiriato, reinterpretó el refinamiento culinario de aquella época mediante un menú de siete tiempos, acompañado de maridajes cuidadosamente seleccionados. Cada platillo fue resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes, quienes asumieron la responsabilidad de la planeación, producción y ejecución del servicio bajo la guía de chefs y profesores de la institución.

Más que una cena, el evento representó un ejercicio formativo donde los alumnos transformaron investigación, técnica y dedicación en una experiencia profesional, enfrentando los retos de la alta cocina en un contexto real frente a invitados del sector empresarial, gastronómico y académico.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades y representantes del sector público y empresarial, entre ellos el Mtro. José Mata Temoltzin, Rector de la Universidad Anáhuac Puebla; el Dr. Joaquín Espidio Camarillo, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Puebla; el Dr. Rigoberto Zamudio Meneses, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Tlaxcala; el Mtro. Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla; y el Mtro. Luis Javier Álvarez Alfeirán, Director de Le Cordon Bleu México.

También asistieron representantes de organismos empresariales como COPARMEX, CANACINTRA, CANIRAC, CANACO y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como familias y miembros de la comunidad universitaria.

Durante su mensaje, el rector José Mata Temoltzin destacó el papel de la gastronomía como expresión cultural y elemento fundamental de identidad para los pueblos: “La gastronomía es parte de la cultura de las naciones y de la historia de las sociedades. Detrás de cada platillo hay identidad, tradición y orgullo por lo que somos”, señaló.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a los estudiantes que concluyen su formación dentro del programa Le Cordon Bleu, quienes participaron en lo que fue su última cena dentro de esta experiencia académica.

Para cerrar esta etapa formativa, los chefs Bruno Airagnes, Jorge Jalil y Mayra Morato entregaron a los estudiantes sus picos conmemorativos de Le Cordon Bleu, un símbolo que reconoce el esfuerzo, la disciplina y la pasión demostrados a lo largo de su preparación.

Por su parte, el chef ejecutivo de Le Cordon Bleu de la Anáhuac Puebla, Bruno Airagnes, felicitó a los estudiantes por el nivel de compromiso demostrado en la realización de la cena.

“Esta cena no es de los chefs, es de los alumnos. Cada plato tuvo un jefe de brigada responsable de su ejecución, y eso refleja el profesionalismo y la dedicación que han puesto en este proyecto”, destacó.

El menú de la velada incluyó creaciones como ostras coronadas con gel de pepino, consomé de gallina con foie gras, filete de solé en tapete de zucchini, reinterpretación del filete Wellington y baked Alaska con helado de cereza negra, acompañados por maridajes internacionales que enriquecieron la experiencia culinaria.

Con este tipo de espacios, la Universidad Anáhuac Puebla reafirma su compromiso con la formación integral de profesionales capaces de destacar en la industria gastronómica internacional, impulsando experiencias educativas donde el aprendizaje se convierte en práctica, innovación y liderazgo.

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