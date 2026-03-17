Detienen a hombre por apuñalar a su suegra en pizzería de Puebla

Un hombre fue detenido y procesado por el delito de lesiones dolosas, el cual podría reclasificarse como tentativa de feminicidio si así lo determina la autoridad judicial, tras presuntamente apuñalar a su suegra mientras cenaban en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió la noche del 16 de marzo, cuando una familia se encontraba al interior de un establecimiento denominado “Kary’s Pizza”, ubicado entre el bulevar Carmelitas y la 137 Poniente, donde inició una discusión entre los presentes.

La situación escaló cuando el sujeto tomó un cuchillo y atacó a Daniela N., quien es su suegra. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar, mientras que testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

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Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde recibe atención médica especializada.

En tanto, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener al presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Editor: César A. García

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