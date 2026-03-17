Fallece mujer y rescatan con vida a tres personas de carro colgado en Periférico Ecológico

Un automóvil quedó suspendido y sostenido únicamente por la barrera de contención tras salirse de la vía en el Periférico Ecológico, a la altura de la bajada hacia Geovillas El Campanario, sobre bulevar Forjadores.

Lamentablemente, una mujer identificada como Iveth Joanna, de 35 años, fue localizada sin vida al interior de la unidad.

Sin embargo, fueron rescatadas con vida tres personas que viajaban al interior del vehículo: un adulto de 45 años, un adolescente de 18 y una niña de 5 años. Todos recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos.

Tal vez te interese: Al menos cinco accidentes viales en Periférico Ecológico tras lluvia

#ConexiónVial 🚨 En medio de la lluvia, personal de rescate realiza labores para liberar a los ocupantes de un vehículo que se salió del carril del Periférico Ecológico, lo que ocasionó que quedara colgando, sostenido únicamente de la barra de contención.



De manera preliminar y… pic.twitter.com/ndG0eMVaTV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 16, 2026

El vehículo se estrelló contra la barrera de un puente y quedó parcialmente colgando, sostenido únicamente por la barra de contención, en uno de los percances más aparatosos registrados en la zona tras la lluvia de este lunes.

Cuerpos de emergencia de los municipios de San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Puebla capital y San Andrés Cholula, en coordinación con el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), realizaron labores de rescate en medio de la lluvia.

La alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, confirmó el fallecimiento y el rescate, al tiempo que expresó sus condolencias a los familiares y agradeció la labor de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades continúan con las diligencias en el lugar para determinar la mecánica del accidente, del cual hasta el momento se desconocen las causas.

Te recomendamos: