PC de Cuautlancingo colabora en rescate tras accidente en Periférico Ecológico

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuautlancingo acudieron a atender un accidente vehicular registrado sobre el Periférico Ecológico, donde se realizan labores de auxilio y rescate de las personas involucradas.

En el lugar trabajan de manera coordinada SUMA, Protección Civil de San Pedro Cholula, Bomberos de San Pedro Cholula, Protección Civil Municipal de Puebla y Bomberos de San Andrés Cholula, con el objetivo de brindar atención prehospitalaria y asegurar la zona.

De manera preliminar, dos personas de 45 y 18 años, así como un menor de 5 años, fueron rescatados del vehículo y se encuentran siendo valorados por los cuerpos de emergencia. Asimismo, se localiza una persona sin vida al interior de la unidad.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades continúan con las labores correspondientes en el lugar.

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