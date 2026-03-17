Capacitan a funcionarios en derechos de personas con discapacidad

Con el propósito de promover la accesibilidad universal en el ámbito arquitectónico y urbanístico, así como contribuir a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la diputada Luana Armida Amador Vallejo encabezó un taller de sensibilización con integrantes de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Bienestar y el Colegio de Arquitectos.

La legisladora explicó que este taller se divide en tres módulos, el primero, que se llevó a cabo este fin de semana en el Congreso del Estado, tuvo como finalidad generar conciencia sobre las barreras que enfrentan quienes tienen discapacidad visual, motriz y auditiva.

Asimismo, de forma complementaria para las y los participantes, los siguientes dos módulos serán referentes a los aspectos técnicos que se deben considerar para las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas.

Luana Amador destacó la importancia de capacitar a las y los ingenieros y arquitectos de ambas dependencias en materia de accesibilidad universal, pues son los encargados de autorizar los proyectos de infraestructura y dar seguimiento a su ejecución.

“Los dos módulos siguientes son técnicos, vamos a ver cómo debe ser una puerta, una rampa, un barandal, un andador, un baño, un cuarto de hotel y específicamente qué debe pasar, porque estos ingenieros y arquitectos son los que hacen los proyectos y los supervisan”, explicó la legisladora.

Este taller se suma a otras sesiones que ha impulsado la diputada Luana Amador para concientizar a la ciudadanía sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, en estas actividades han participado medios de comunicación, diputadas y diputados, así como personal del Congreso.

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