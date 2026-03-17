Delfina Pozos propone entregar dictámenes con anticipación en Congreso

Con la finalidad de fortalecer el trabajo legislativo, así como la transparencia, pluralidad y responsabilidad en la toma de decisiones en el Congreso del Estado, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la normatividad interna.

“Esta reforma establece una regla clara: que los proyectos de dictamen y acuerdo se entreguen con al menos 24 horas de anticipación, tanto en la Junta de Gobierno como en las Comisiones”, explicó la legisladora.

En este sentido, destacó la importancia de contar con plazos que permitan analizar, estudiar y votar cada uno de los asuntos con responsabilidad, así como debatir con argumentos, para garantizar que Puebla cuente con mejores Leyes y reformas.

Delfina Pozos subrayó que legislar no es un trámite, sino una responsabilidad con las y los ciudadanos, por ello, es necesario construir cada uno de los dictámenes con deliberación, debate y análisis de fondo para cada uno de los dictámenes y acuerdos.

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