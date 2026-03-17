Laura Artemisa impulsa campaña de adopción responsable

Con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto y cuidado de los seres sintientes, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, se sumó a la campaña de concientización “Adopta, no compres”, una jornada que unió arte, reflexión y solidaridad en favor del bienestar animal que se realizó en las oficinas centrales.

Durante la actividad, el actor Enrique Escalera presentó la obra “Crónicas de un perro callejero”, puesta en escena que refleja el dolor que enfrentan miles de animales en situación de abandono. Como resultado de la jornada solidaria se recolectaron 200 kilos de alimento para mascotas, los cuales serán destinados al albergue “La Manada”, espacio dedicado al rescate y cuidado de animales.

Laura Artemisa García Chávez, subrayó la importancia de avanzar en el fortalecimiento del marco legal para garantizar condiciones dignas para los animales. Señaló que, aunque el maltrato animal ya constituye un delito, es urgente asegurar el bienestar integral de las mascotas.

“Es un tema de conciencia y de voluntad. No debe quedar a voluntad de los gobiernos el destino de nuestros seres sintientes, que son nuestro soporte en muchas circunstancias”, expresó. Además, no descartó la posibilidad de adoptar una mascota como muestra de compromiso con esta causa.

Por su parte, la titular del Voluntariado del Congreso del Estado, Minerva García Chávez, reconoció el esfuerzo que impulsa la Secretaría de Bienestar para promover la empatía y el cuidado de los animales. Destacó que esta iniciativa ha despertado el interés de diversas personas en adoptar y brindar un hogar responsable a perros rescatados.

En su intervención, el titular del Voluntariado de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Hebert Isaac Álvarez García, expresó su reconocimiento al Voluntariado de Bienestar por sumar esfuerzos con el Gobierno de Puebla y el Sistema Estatal DIF que preside la Señora Ceci Arellano, para fortalecer comunidades empáticas y solidarias.

A su vez, la directora general del Instituto de Bienestar Animal, Michele Islas Ganime, resaltó el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier a las acciones que promueven la protección y el bienestar de los seres sintientes en Puebla.

Estas acciones se alinean con la visión humanista del Gobierno de Puebla y con los principios de bienestar social que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes impulsan políticas públicas que colocan en el centro la dignidad, la empatía y el respeto por toda forma de vida.

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