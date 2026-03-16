Descartan “ponchallantas” en el Periférico Ecológico; hallan restos metálicos

Al menos seis vehículos resultaron con daños en los neumáticos mientras circulaban sobre el Periférico Ecológico, situación que generó preocupación entre los conductores, quienes temían que se tratara de un caso de “ponchallantas” en la vialidad.

Fue alrededor de las 20:00 horas de este domingo 15 de marzo cuando en redes sociales comenzaron a difundirse reportes sobre el incidente. En un inicio se mencionaba que al menos 15 automóviles habían sufrido ponchaduras.

No obstante, corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre la presencia de varios vehículos varados a la altura del municipio de Cuautlancingo, Puebla, por lo que se movilizaron de inmediato al lugar.

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Elementos de la Policía Estatal y personal de Proximidad Vial realizaron labores de abanderamiento en la zona con el objetivo de prevenir accidentes y brindar auxilio a los conductores de seis vehículos, a quienes apoyaron con el cambio de neumáticos.

De manera paralela, se desplegó un operativo de revisión de la vialidad, mediante el cual se localizaron residuos metálicos de origen industrial que presuntamente habrían caído de alguna unidad que circuló previamente por el sitio.

Tras el retiro de los desechos, el Periférico Ecológico fue reabierto en su totalidad y, hasta el momento, la circulación de los automóviles se mantiene con normalidad.

#Comunicado | La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que a través de la Policía Estatal de Caminos brindó atención oportuna a las personas que presentaron afectaciones en los neumáticos de sus vehículos, al circular sobre el Periférico Ecológico. pic.twitter.com/7TziEVqztt — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) March 16, 2026

Editor: César A. García

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