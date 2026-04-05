SSC Puebla mantiene operativo de vigilancia en Semana Santa

El despliegue territorial de más de mil 200 elementos de la Policía de la Ciudad, ha mantenido entornos de paz con un saldo blanco durante esta Semana Santa con corte hasta las últimas horas de este Domingo de Resurrección, informa el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La SSC mantuvo recorridos de supervisión, proximidad y vigilancia durante las actividades religiosas del Jueves y Viernes Santo, incluyendo la Procesión en el Centro Histórico, El Calvario y las actividades en las 17 juntas auxiliares, sobre todo en la de Ignacio Romero Vargas, donde se desarrolló el tradicional Viacrucis, reportando sin novedad negativa.

El Sábado de Gloria, continuó con presencia policial y paramédicos de Protección Civil, con recorridos pie-tierra y atención en los módulos de auxilio en distintos centros de diversión como fueron el balneario de Agua Azul, Africam Safari, balnearios de San Francisco Totimehuacan, Presa de Valsequillo y las cascadas de El Aguacate.

El Gobierno de la Ciudad, con la SSC, mantiene este día el despliegue de más de mil 200 elementos de la Policía de la Ciudad y sus áreas de Grupos Especiales, Inteligencia, Dirección de Reacción Táctica, binomios K9, Control de Tránsito, Protección Civil, videovigilancia y monitoreo constante en Centro Histórico, zonas turísticas, áreas de alta afluencia, carreteras y accesos a la ciudad; a través de drones y desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) a fin de mantener la paz y tranquilidad de ciudadanos y turistas.

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