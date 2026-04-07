Manifestantes bloquean el Arco Norte y afectan tránsito en ambos sentidos

Desde el mediodía de este lunes, un grupo de manifestantes realizó un bloqueo en el Arco Norte, también conocido como Libramiento Norte de la Ciudad de México, en dirección a Puebla. Los inconformes exigieron mayor seguridad en carreteras federales, precios justos en combustibles y acceso a la seguridad social.

El cierre se registró en el kilómetro 194+400, en el tramo Calpulalpan–Sanctórum, en Tlaxcala, afectando ambos sentidos de la circulación vehicular. Asimismo, el acceso en la caseta de San Martín Texmelucan, con dirección a Atlacomulco, Estado de México, también permaneció cerrado. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores tomar la última salida hacia Calpulalpan para evitar contratiempos.

Aunque a lo largo del día se tenían previstos otros cierres, entre ellos el de la autopista México-Puebla, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) descartó afectaciones en otras carreteras de Puebla, por lo que dicha vía se mantiene con tránsito fluido pese a las movilizaciones.

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Además del Arco Norte en Puebla, el megabloqueo se extendió a otras partes del país. Uno de los puntos afectados fue la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del kilómetro 301, en Amatlán de los Reyes. Asimismo, la Guardia Nacional reportó bloqueos sobre la autopista Siglo XXI, en el estado de Morelos, a la altura del kilómetro 054+400, lo que generó afectaciones al tránsito.

Hasta el momento, se desconoce la hora en que los manifestantes se retirarán del Arco Norte, por lo que no se descarta que la protesta se prolongue durante varios días.

#Puebla 🛣️🚧 Manifestantes bloquearon la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta de Sanctorum, en el acceso a San Martín Texmelucan. pic.twitter.com/Jt4joLSyce — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 6, 2026

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