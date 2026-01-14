Recuperan tráiler robado en la Central de Abasto; hay un detenido

Mediante la activación del operativo Puebla Segura, que contempla la coordinación de patrullajes aéreos y terrestres, las fuerzas de seguridad recuperaron un tráiler robado y detuvieron al probable responsable, en inmediaciones de la Central de Abasto.

Como lo informó el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, esta acción operativa en la que intervino el binomio tierra-aire permitió la ubicación de un tráiler que había sido robado minutos antes.

Gracias a la pronta intervención de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Puebla y de la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de un hombre por su probable participación en el delito de robo de vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), continúa con los trabajos en la zona, a fin de ubicar indicios u otras actividades relacionadas con este hecho delictivo.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que la estrategia de vigilancia aérea forma parte del esfuerzo por combatir el delito sin omisión ni impunidad. Reiteró que por cada hecho delictivo hay una reacción institucional, y se trabaja de manera coordinada para garantizar justicia.

