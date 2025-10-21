Elección de “Ella baila sola” por Rolling Stone genera polémica y debate

La elección de “Ella baila sola” de Peso Pluma como la mejor canción mexicana del siglo XXI por parte de Rolling Stone desató un intenso debate en redes sociales, dividiendo a los usuarios.

En plataformas como X, seguidores del artista celebraron el reconocimiento aunque con matices. Algunos comentarios que reflejaron la sorpresa entre sus propios fans ante el nombramiento.

No obstante, las críticas predominaron, usuarios cuestionaron la decisión editorial y las capacidades vocales del cantante. Otros aseguraron que la revista “es capaz de reconocer a Peso Pluma como rock“.

El debate se extendió hacia el género musical, con varios rechazando el reconocimiento por tratarse de un corrido tumbado. Incluso, afirmaron que “últimamente el artista no ha lanzado buena música“.

La polémica recuerda a la generada meses atrás cuando Bad Bunny fue nombrado “Rey del Pop“, otro caso donde usuarios cuestionaron los criterios de los medios tradicionales para otorgar dicho afirmación.

Mientras el debate continúa en redes, Peso Pluma mantiene su éxito en plataformas digitales, con temas como “Morena” y “Hollywood” permaneciendo en el Top 50 de Spotify México y en redes sociales.

