Recapturan a excandidata del PRI por presunto homicidio en Texmelucan

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la reaprehensión de Tania N., excandidata del PRI, al salir de una audiencia en la Casa de Justicia de Puebla.

La mujer, de 33 años, es señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado, en agravio de dos personas en el municipio de San Martín Texmelucan.

Aunque minutos antes había obtenido libertad provisional, fue reaprehendida este lunes en cumplimiento de un mandamiento emitido por un Juez de Control.

Las autoridades la señalan como presunta integrante de La Barredora, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que agrava el proceso en su contra.

