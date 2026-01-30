Explota vivienda que almacenaba pirotecnia en Coronango

Una explosión por pirotecnia se registró la tarde de este jueves en la junta auxiliar de San Martín Zoquiapan, perteneciente al municipio de Coronango, situación que alertó a vecinos de la zona y movilizó a elementos de seguridad municipal y de demarcaciones cercanas.

El hecho ocurrió en el interior de un domicilio donde se almacenaba pirotecnia, ubicado en las calles Emiliano Zapata y Covarrubias, cuando alrededor de las 17:00 horas se escuchó un fuerte estruendo en la vivienda, la cual, de acuerdo con vecinos, se dedica a la elaboración de pirotecnia.

El estallido generó alarma entre los habitantes, quienes de inmediato realizaron el llamado a las autoridades. En cuestión de minutos, los cuerpos de emergencia arribaron al sitio, confirmando que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños menores y el susto entre los vecinos.

Asimismo, se informó que el negocio contaba con los permisos correspondientes para la elaboración de pirotecnia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo labores de mitigación de riesgos, enfriamiento y verificación para descartar posibles focos de incendio, por lo que la situación fue controlada sin que se presentaran mayores incidentes.

