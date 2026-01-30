Tonantzin Fernández entrega rehabilitación de calle en San Pablo Tecamac

En atención a una de las principales solicitudes de las y los vecinos del barrio de San Pablo Tecamac, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, entregó la rehabilitación de la calle 21 Oriente, en el tramo comprendido entre las calles 2 Sur y Miguel Alemán.

La obra consistió en la rehabilitación con concreto asfáltico, así como en la sustitución de la red de agua potable, con el objetivo de garantizar mejores servicios públicos para las y los vecinos, así como para quienes transitan por esta vialidad, incluida la actividad turística, al ser una de las rutas por donde circula el autobús turístico.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que esta calle era una de las más solicitadas por las y los habitantes del barrio. Subrayó que, al encabezar un gobierno cercano y que escucha a la ciudadanía, se dio pronta respuesta a esta petición, detectando además una red de agua potable en malas condiciones, lo que hizo necesario su reemplazo para asegurar una obra integral y duradera.

Asimismo, informó que recientemente inició el programa “Embelleciendo a Cholula”, mediante el cual se realizará la pinta de guarniciones y señalética horizontal, así como la reparación de hundimientos y baches. Estas acciones comenzarán en el Centro de la ciudad y se extenderán de manera progresiva al resto de los barrios de la Cabecera Municipal.

Finalmente, Tonantzin Fernández reiteró que su administración se encuentra alineada con la política pública de cero corrupción de los gobiernos estatal y federal, encabezados por Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum, respectivamente, y aseguró que las obras públicas continuarán llegando de manera equitativa a todos los rincones de San Pedro Cholula.

Te recomendamos: