Catean domicilio de “Los González” en Chachapa tras captura de José N

Un domicilio particular perteneciente a la familia y/o agrupación de “Los González” fue cateada por autoridades ministeriales y de seguridad pública, como parte de las pesquisas por diferentes hechos con apariencia de delito.

La tarde de jueves 29 de enero, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en compañía de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), llegaron hasta un inmueble ubicado sobre el Camino a Santa Cruz Alpuyeca, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa.

La propiedad, según vecinos, corresponde a un domicilio que por muchos años han habitado los miembros de la familia González, mismos que en múltiples ocasiones han sido señalados como presuntos delincuentes de la región.

Hasta el momento no se ha revelado el motivo y resultado de este operativo.

Es importante recordar que el pasado 26 de enero del presente año, José N., miembro de esta familia y uno de los presuntos líderes del grupo criminal asociado con el robo de transporte de carga, venta de narcóticos y otros delitos, fue aprehendido por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

#Seguridad ✍🏻 Un domicilio particular perteneciente a la familia y/o agrupación de “Los González” fue cateada por autoridades ministeriales y de seguridad pública, como parte de las pesquisas por diferentes hecho con apariencia de delito, en San Salvador Chachapa. pic.twitter.com/6r5qm8gOAb — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 30, 2026

Te recomendamos: