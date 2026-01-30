Investigan a exciclista colombiano por desaparición de cuatro personas

La Fiscalía General de la Nación de Colombia abrió una investigación contra el exciclista Luis ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España de 1987, y su hermano Rafael Herrera, por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas. Los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2002.

El ente acusador señaló que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos tomó la decisión contra los hermanos Herrera “como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas”.

Según la Fiscalía, “los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera”.

El caso salió a la luz en abril del año pasado, cuando la jueza María del Pilar Bocarejo pidió a la Fiscalía que investigara la presunta participación del exciclista. La investigación se basa, en parte, en el testimonio de exparamilitares.

En una audiencia, la jueza explicó que el exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez, condenado por la desaparición, “realizó señalamiento directo en contra de Lucho Herrera en la diligencia indagatoria del 11 de octubre de 2022″. Según su versión, recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas, de atender un encargo de Herrera para desaparecer a los vecinos.

La Fiscalía informó que “los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008 […] y entregados a sus familiares en diciembre de 2025. Entre tanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos”.

Por estos hechos, los hermanos Herrera serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria programada para el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada.

¿Quién es Lucho Herrera?

Luis Herrera, de 64 años, es una figura histórica del ciclismo colombiano. Fue el primer ciclista del país en ganar la camiseta de campeón de la montaña en las tres grandes vueltas y conquistó la Vuelta a España en 1987.

El 18 de julio de 1984 se convirtió en el primer ciclista latinoamericano en ganar una etapa en el Tour de Francia.

