Procesan a maquinista y despachador por tragedia del Tren Interoceánico

Un juez federal vinculó a proceso al conductor y a un despachador del Tren Interoceánico que descarriló en Oaxaca. Se les imputan los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El despachador Ricardo “N” fue detenido el lunes 26 de enero en Coatzacoalcos, Veracruz, y posteriormente trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

Previamente, esa misma mañana se confirmó la detención del maquinista Felipe “N” en Palenque, Chiapas, y trasladado a las instalaciones de la FGR de Tuxtla Gutiérrez.

Las autoridades también cuentan con una orden de aprehensión contra Emilio Erasmo C. M., un operador que presuntamente también estaría relacionado con los hechos.

Según las investigaciones de la FGR, el descarrilamiento del Tren Interoceánico se originó por ir a exceso de velocidad. El accidente dejó 14 muertos y más de 100 heridos.

La investigación determinó que la unidad alcanzó los 111 km/h (límite de 70 km/h) en tramos rectos. En zonas de curva, el tren circulaba a 65 km/h (límite de 50 km/h).

