EU autoriza aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los bienes provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, al considerar que representa una amenaza para la seguridad nacional.

En el documento, declaró una emergencia nacional al señalar que el Gobierno cubano ha tomado acciones que “perjudican y amenazan” a territorio norteamericano, además de alinearse con “grupos terroristas transnacionales y actores adversos”.

La medida establece un sistema arancelario que permitirá aplicar un gravamen adicional a las importaciones provenientes de países que, de manera directa o indirecta, comercialicen crudo con Cuba y atenten contra la política exterior estadounidense.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, será el encargado de determinar qué naciones suministran petróleo a la isla, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se imponen los aranceles y en qué proporción.

A su vez, el mandatario también acusó a Cuba de perseguir y torturar a opositores políticos, restringir la libertad de expresión y cometer violaciones a los derechos humanos, además de aprovecharse de la situación de la población.

Trump ha sostenido previamente que el Gobierno cubano enfrenta un escenario crítico tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero, operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

