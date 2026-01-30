Bruce Springsteen lanza canción contra redadas de ICE en Minneapolis

La legendaria estrella del rock, Bruce Springsteen, lanzó una canción en protesta por la operación federal de inmigración en Minneapolis, Minnesota, titulada “Streets of Minneapolis”, y la dedicó a los residentes de la ciudad.

El músico la escribió como una respuesta al “terror estatal” impuesto en la ciudad estadounidense. Además, fue escrita en memoria de Alex Pretti y Renee Good, quienes fueron asesinados a tiros por agentes federales este mes.

La pieza fue escrita el pasado sábado, se grabó el martes y se lanzó el miércoles en plataformas digitales y redes sociales; desde su estreno comenzó a viralizarse tras las críticas abiertas de Bruce Springsteen a Donald Trump.

Te puede interesar: Revelan primeros vistazos del elenco que interpretará a The Beatles

El tema critica la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad, y recoge versos que evocan la violencia registrada en las calles, reflejando el contexto de los recientes enfrentamientos.

La publicación de la canción ha generado debate y atención mediática, sumándose a otras reacciones culturales y artísticas en respuesta a los hechos en Minneapolis durante los operativos de inmigración federal.

Te recomendamos: