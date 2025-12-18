Conductor atropella a mujer y cae a zanja en Cuautlancingo

Una mujer resultó gravemente lesionada tras ser atropellada por un conductor en presunto estado de ebriedad, quien previamente provocó un accidente y cayó en una zanja en la junta auxiliar La Trinidad Chautenco, Cuautlancingo.

La mañana de este miércoles, testigos reportaron que el sujeto, a bordo de un Aveo blanco, chocó contra una camioneta reciente por la avenida 18 de Marzo. En su huida, arrolló a la joven y su vehículo terminó en un canal.

Vecinos denunciaron que amigos del conductor lo auxiliaron para sacarlo del auto, observándolo tambaleante sin que se le haya realizado alguna prueba de alcoholemia. La afectada fue trasladada a un hospital en estado grave.

De manera extraoficial, circula que se trata de Luis Miguel de la Rosa, de 20 años, trabajador de la Notaría 1 de Puebla. Familiares de la camioneta impactada expresaron desconfianza ante reportes de que fue ingresado a una oficina auxiliar.

No obstante, el Ayuntamiento de Cuautlancingo confirmó la detención y anunció que se dará a conocer su situación legal.

