Riña armada en Zoquitlán hiere a un menor y dos adultos

Una riña en la comunidad de Teclotleapa, San Pablo Zoquitlán, dejó como saldo un menor herido en un ojo y dos adultos lesionados con arma de fuego, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El incidente ocurrió cuando un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, empezó a discutir con otra persona e ingresó a su domicilio, ubicado en la zona de la Sierra Negra de Puebla.

Posteriormente, apuntó y disparó disparó con el menor José Luis “N”, quien resultó herido en un ojo, mientras que Orlando y Jesús, de 36 y 22 años respectivamente, recibieron impactos de bala sin poner en riesgo su vida.

Al llegar las unidades de emergencia, los adultos ya se dirigían al hospital para atención médica, donde el menor permanece en observación. Hasta el momento se desconoce si se detuvo al responsable, quien presuntamente reside en la localidad.

