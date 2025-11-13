FGE Puebla aprehende a presunto responsable de privar de la libertad a un taxista

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión en contra de Juan N., identificado como posible responsable del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un conductor de taxi.

El 5 de noviembre de 2025, la víctima circulaba a bordo de un vehículo tipo Tsuru habilitado como taxi, en la colonia Malintzi de la ciudad de Puebla, cuando de momento Juan N. lo abordó y lo amenazó con un arma de fuego, obligándolo a continuar la marcha. Momentos después, una camioneta se emparejó con el vehículo y sus tripulantes realizaron disparos de arma de fuego en contra del presunto agresor.

Tras el hecho, el conductor solicitó apoyo a elementos de la Policía Estatal, quienes realizaron la detención del lesionado y su traslado a un nosocomio para recibir atención médica.

Derivado de las investigaciones, se reunieron diversos elementos de prueba que permitieron obtener la correspondiente orden de aprehensión.

Una vez dado de alta, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado cumplieron el mandamiento judicial, dejando al imputado a disposición de la autoridad competente para la continuación del proceso penal.

