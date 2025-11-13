Club Puebla cesa a Hernán Cristante como director técnico

El Club Puebla anunció la salida de Hernán Cristante como director técnico del primer equipo, luego de concluir el Apertura 2025 en la última posición de la tabla general con apenas 12 puntos y tres victorias en todo el torneo.

Mediante un comunicado oficial, la institución poblana confirmó la decisión tras una campaña considerada deficiente, donde el equipo mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado durante la justa veraniega.

El estratega argentino, quien asumió el cargo como técnico interino durante el torneo, dirigió nueve encuentros con un saldo negativo de un triunfo, dos empates y seis derrotas, lo que selló el destino de su breve etapa al frente del cuadro.

No obstante, durante su gestión de apenas dos meses y medio, Cristante enfrentó serios problemas de indisciplina dentro del vestidor, lo que llevó a la separación definitiva de varios jugadores que no volvieron a ser considerados.

Con esta salida, Puebla finalizó no solo como colista del Apertura 2025, sino también en el último lugar de la tabla porcentual con un coeficiente de 0.7647, por debajo de otros equipos como Mazatlán y Santos Laguna.

Finalmente, el club adelantó que “en los próximos días se dará a conocer, a través de nuestros canales oficiales, quién quedará a cargo del equipo de primera división de cara al próximo torneo Clausura 2026”.

