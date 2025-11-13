Texmelucan reduce delitos un 25% en primer año de Juan Manuel Alonso

Durante el primer año de gobierno que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, en San Martín Texmelucan se han reducido los delitos un 25% de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Del período de noviembre de 2024 a octubre de 2025, la cifra descendió mil 552 incidentes. Estas cifras son resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal con autoridades federales y estatales que en conjunto han impulsado estrategias para combatir el robo a transportistas en la autopista México-Puebla y otros delitos.

Como parte de estos avances de seguridad pública, se destaca el descenso en robos violentos, que pasaron de 477 a 155, equivalente a una reducción del 67.5 %, gracias a la oportuna intervención de elementos de la policía municipal y a la denuncia ciudadana.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso reitera su compromiso de seguir impulsando la Seguridad Pública para que los texmeluquenses cuenten con un municipio ordenado y seguro.

