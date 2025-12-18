Hallan cuerpo sin vida a un costado del Río Atoyac

La localización de un cadáver en la periferia del Río Atoyac generó la movilización de personal de emergencia e inició las investigaciones correspondientes en la colonia Reforma Sur.

Este miércoles, ciudadanos que transitaban por el río a la altura de las calles Granada y Benito Juárez reportaron a emergencias la presencia de un hombre aparentemente inconsciente.

Te puede interesar: Localizan sin vida a un hombre en edificio de Finanzas

Paramédicos y policías confirmaron el deceso, presuntamente causado por sobredosis de narcóticos.

Testigos identificaron a la víctima como conocida en la zona, por lo que se buscó a sus familiares para notificarles. Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo en el lugar.

Editor: César A. García

Te recomendamos: