Hallan cuerpo sin vida a un costado del Río Atoyac

La localización de un cadáver en la periferia del Río Atoyac generó la movilización de personal de emergencia e inició las investigaciones correspondientes en la colonia Reforma Sur.
Este miércoles, ciudadanos que transitaban por el río a la altura de las calles Granada y Benito Juárez reportaron a emergencias la presencia de un hombre aparentemente inconsciente.
Paramédicos y policías confirmaron el deceso, presuntamente causado por sobredosis de narcóticos.
Testigos identificaron a la víctima como conocida en la zona, por lo que se buscó a sus familiares para notificarles. Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo en el lugar.
Editor: César A. García