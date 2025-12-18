Armenta inaugurará Casas Puebla de EU en enero o febrero de 2026

Será hasta enero o febrero de 2026 cuando el gobernador Alejandro Armenta Mier viaje a los Estados Unidos para inaugurar las rehabilitaciones de las Casas de Representación Por Amor a Puebla en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Chicago.

En conferencia de prensa, en la Ciudad de México, el mandatario resaltó que el apoyo a los migrantes poblanos es una prioridad de su administración, pues refirió que él mismo proviene de una familia de migrantes.

En ese sentido, comentó que se han brindado apoyos de 20 mil pesos a quienes son repatriados para emprender un micronegocio y a quienes el próximo año se les brindará una cantidad similar para la consolidación de sus emprendimientos.

Asimismo, resaltó que este año se destinaron recursos para la rehabilitación de las Casas de Representación, las cuales se encontraban en pésimas condiciones y requerían mantenimiento.

Te puede interesar: Buscan mejorar atención médica en penal femenil de Ciudad Serdán

Ejemplificó que la Casa de Los Ángeles tenía techos que “parecían coladeras“, además de que su estacionamiento fue intervenido para convertirlo en un auditorio.

Añadió que este espacio servirá como una sede para atender a deportistas que asistan al Mundial de Fútbol del 2026, en lo cual ya trabaja la Secretaría de Turismo de Puebla.

Alejandro Armenta destacó que también se construyó la Casa de Chicago y se dio mantenimiento a las de Nueva York y Passaic, en las que se brinda asesoría legal a los paisanos, además de albergue y alimentación para quienes lo requieren.

Te recomendamos: