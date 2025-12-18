AC Milan confirma que Santiago Giménez será operado del tobillo

El delantero mexicano Santiago Giménez será operado mañana para reparar una lesión del tobillo derecho. El encargado de confirmar la noticia fue su entrenador, Massimiliano Allegri, durante la conferencia de prensa de esta miércoles.

Giménez, de 24 años, no ha tenido un panorama tan bueno con el conjunto rossonero, pues, desde su llegada, ha tenido dificultades para marcar goles y, sobre todo, para tener un puesto en el once inicial.

No obstante, tras varias semanas ausente y sin una fecha de regreso establecida, se confirmó que este jueves 18 de diciembre tendrá que pasar por el quirófano para solucionar los problemas del tobillo del pie derecho que lo han alejado de las canchas y de un buen nivel.

“Gimenez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible. Pero no hemos hablado del mercado de fichajes”, afirmó Allegri, su entrenador.

Esta noticia ya empieza a marcar una posible decisión del AC Milan sobre su futuro, quienes se encuentran en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia frente al Napoli de Antonio Conte.

AC Milan staff and Santiago Giménez, on the verge of decision to proceed with surgery following ankle problems.



Mexican striker could proceed with surgery shortly as he’s been out in the recent weeks.AC Milan are in talks for Füllkrug as new striker, as reported. pic.twitter.com/OMy4hMG5aT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

Tal vez te interese: Dembélé gana The Best 2025 como el Mejor Jugador del Mundo

Además, también preocupa a la Selección Mexicana, pues, a seis meses del Mundial de 2026, su participación está en duda.

Sin embargo, Duilio Davino, el Director de Selecciones Nacionales, mostró su apoyo al joven atacante y explicó que tendrán que evaluar más a profundidad su caso.

“La verdad, no lo sé (sobre si podrá estar listo para junio de 2026), hay que ver a detalle qué es lo que tiene, pero lo que sí me queda claro es que está muy a tiempo hoy del tratamiento que decidan para estar en el Mundial”, declaró el Director, Davino.

Se estima que la recuperación sea de 12 a 15 semanas, cerca de la fecha FIFA de febrero, la penúltima de cara a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: